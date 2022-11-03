Kredi kartı borcu olan birçok vatandaşın yararlanabileceği sicil affı konusu birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor ve konuya ilişkin detaylar Sicil affı çıktı mı? Sorusu ve Sicil affı çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Soruları ile birlikte araştırılıyor. Peki, Sicil affı çıktı mı? Sicil affı çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Birçok kişi heyecanla konu hakkında yaşanan gelişmeleri takip etmek adına Sicil affı çıktı mı? Ve Sicil affı çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Sorularını internet üzerinde sıklıkla araştırıyor. Türkiye genelinde binlerce vatandaşı ilgilendirmekte olan sicil affı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Sicil affı çıktı mı? Sicil affı çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

Torba tasarıda yer alan maddeler şu şekilde:

"Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."

SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.