Kredi ve kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini geciktiren kişilere sicil affı getirilmesi bir süredir gündemde yer alıyordu. Özellikle sicilinde sorun bulunan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi Sicil affı çıktı mı? Ve 2022 Sicil affı ne zaman çıkacak? Sorularını merak ediyor. Peki, Sicil affı çıktı mı? 2022 Sicil affı ne zaman çıkacak?

Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında ismi bulunan kişilere uygulanacak olan bu sicil affıbir süredir gündemde yer alıyor ve heyecanla bekleniyor. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre; 2 bin TL ve altı alacakların tasfiyesi, senet-kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikler torba teklifte yer alıyor. eki, Sicil affı çıktı mı? 2022 Sicil affı ne zaman çıkacak?

SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

Sicil affı için yasa teklifi TBMM'ye gönderildi. KYK borç faizlerinin silinmesi, icra takibindeki 2 bin TL ve altı alacakların tasfiyesi, senet-kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikleri içeren ekonomi düzenlemelerine ilişkin teklif TBMM'den geçerek yasalaştı. Sicil affının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.