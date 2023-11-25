Sichuan Havayolları, Chengdu-Los Angeles direkt uçuşunu yeniden başlattı

Sichuan Havayolları, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'yu Los Angeles'a bağlayan direkt uçuş hattının yeniden başladığını duyurdu. Kovid-19 salgınının ardından Çin'in batı bölgesi ile ABD arasındaki ilk doğrudan yolcu uçuşu olan bu güzergahtaki uçuşlar Salı ve Cuma günleri yapılacak.

CHENGDU, 25 Kasım (Xinhua) -- Sichuan Havayolları, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'yu Los Angeles'a bağlayan direkt uçuş hattının yeniden başladığını duyurdu.

Yaklaşık 200 yolcu taşıyan bir Airbus A-350 yolcu uçağının Cuma günü Beijing saatiyle 21.00 sularında Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'ndan havalanmasıyla, Kovid-19 salgınının ardından Çin'in batı bölgesi ile ABD arasındaki ilk doğrudan yolcu uçuşu yeniden başlamış oldu.

Güzergahtaki uçuşların Salı ve Cuma günleri yapılması planlanıyor.

Chengdu'daki havalimanında şu ana kadar 43 yolcu ve sekiz kargo rotası dahil olmak üzere denizaşırı havalimanlarına açılan toplam 51 hava rotası bulunuyor.