Sıcaktan bunalan vatandaşlar Nemrut Krater Gölü'ne akın etti

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölü, sıcaktan bunalan vatandaşların akınına uğruyor.

Tatvan ilçesinde yer alan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan doğa harikası Nemrut Krater Gölü, sıcak havayı fırsat bilen turist ve piknikçilerin akınına uğruyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü; seyrine doyulmaz görüntüsü ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlarken bir yandan da sıcaktan bunan vatandaşları serin havanın keyfini yaşatıyor. Son zamanlarda bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak isteyenlerin uğrak yeri haline gelen Nemrut Krater Gölü, vatandaşlara serinleme imkanı sağlıyor.

Burada bir yandan serin havanın tadını çıkaran vatandaşlar, bir yandan da Nemrut'un maskot ayılarını cep telefonlarına kaydederek, manzaranın tadını çıkarıyorlar.

Fransa'dan gelip Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret ettiğini ifade eden İbrahim Bulut isimli vatandaş, " Nemrut'u görmek istiyorduk. Nasip oldu gördük. Geldiğimizde ayılarla karşılaştık. Bu da bizim için bir değişiklik oldu. Gelip görülmesi gereken bir yer ve havasıyla serin bir yer" dedi.

Nemrut Krater Gölü'nün görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Şahin Artık isimli vatandaş da, "Gayet güzel bir yer. Mükemmel bir manzaraya sahip. Herkesin gelip görmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten gelen Ramazan İncearık isimli vatandaş ise Nemrut'un ayrı bir doğası olduğunu söyledi.