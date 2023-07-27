Sıcaktan bunalan develere dondurma takviyesi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, turistik turlar için kullanılan develer, çöl sıcaklarına karşı dondurma yiyerek serinliyor.

Peribacaları, kayadan oyma manastırları, ilginç doğal kaya oluşumları ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle Kapadokya'da hissedilen sıcaklık yer yer 40 dereceyi geçiyor. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin kısa süreli turlarla gezinti yaptığı develer ise sıcaklara karşı sahipleri tarafından serinletilmeye çalışılıyor. Kapadokya'da turist gezdirmek amacıyla kullanılan 14 yaşındaki "Zahide' isimli deve de dondurma ve soğuk karpuz kabuğu yiyerek serinliyor. Ürgüp ilçesinde bulunan Üç güzeller mevkiinde turistlere deve turu yaptıran Muhammed Harput, 40 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle huysuzlaşan Zahide isimli devesine günde en az10 külah dondurma yediğini söyledi. Devesine belirli aralıklarla dondurma ve ya soğuk yiyecekler verilmediği zaman huysuzlaştığını belirten Muhammed Harput "Zahide isimli devemiz sıcak havalarda hararet yapıyor. Müşteri üzerindeyken huysuzlaşıyor. Bizde devemize dolaplarda beklettiğimiz karpuz kabukları ve dondurma veriyoruz. Bu sayede hararetini indirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.