Sıcaklıklar ne zaman düşecek ve hava sıcaklıkları ne zaman düşüyor gündeme geliyor. Güncel hava durumu tahminleri ve sıcaklıkların ne zaman düşeceği araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta da etkisini göstereceği belirtildi. Peki, Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Hava sıcaklıkları ne zaman düşüyor? Güncel hava durumu tahminleri!

Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları için uyarı verdi. Sıcaklıklar ne zaman düşecek ve hava sıcaklıkları ne zaman düşüyor gündeme geliyor. Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Hava sıcaklıkları ne zaman düşüyor? Güncel hava durumu tahminleri araştırılıyor. Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Hava sıcaklıkları ne zaman düşüyor? Güncel hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu üç kent için sarı kod uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIKLARI NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta da etkisini göstereceği belirtildi. Öte yandan Kars, Ardahan ve Erzurum içinse sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı.