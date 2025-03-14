Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, şehirde kar yağışı ihtimali gündeme geldi. Geçmiş yıllarda benzer dönemlerde kar yağışına sahne olan İstanbul'da, bu yıl da aynı senaryonun yaşanıp yaşanmayacağı konusunda tahminler yoğunlaştı. İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu, meteorolojik veriler ışığında değerlendirilirken, uzmanlar beklenen hava durumu hakkında ipuçları veriyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar...

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunda sert bir değişim yaşanacağını belirterek "Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak" dedi. İstanbul'da sıcaklık salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Anadolu'nun birçok bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'un yüksek ve kırsal kesimlerinde Kar yağışları mümkün. Sahiller ve yerleşimin yoğun olduğu yerler büyük bir sürpriz kovalıyor ancak burası net değil, önümüzdeki iki gün detaylar geldikçe ilçe ilçe megakentin Kar durumunu tekrar değerlendireceğim."