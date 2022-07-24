Sıcaklıklar arttı, sahiller doldu taştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıcaklıklar arttı, sahiller doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Emrah Elmas - Genel
 - Güncelleme:

Sıcaklıklar arttı, sahiller doldu taştı 5 derecelik sıcaklık artışı sahilleri doldurdu Balıkesir'in turistik ilçelerinin bulunduğu Kuzey Ege'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkınca vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Sıcaklıklar arttı, sahiller doldu taştı

5 derecelik sıcaklık artışı sahilleri doldurdu

BALIKESİR - Balıkesir'in turistik ilçelerinin bulunduğu Kuzey Ege'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkınca vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç gibi turistik ilçelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıkmasıyla birlikte sahiller büyük ilgi gördü. Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Edremit'in Altınkum, Akçay, Burhaniye'nin Ören ve Ayvalık'ın Sarımsaklı plajlarında yoğunluklar yaşandı.

Sıcak hava dalgası ile yaşanan yoğunluğu değerlendiren Turizmci Yahya Yavuz "Son birkaç güne kadar soğuktu. Havalar geceleri ciddi manada hava soğuklukları vardı. Ama şimdi otuz derecenin çok üzerine çıktı. Hatta son bir hafta otuz beş kırk derece arasında. Bu da insanların herkesin deniz kıyısında sahillere hücum etmesine neden oldu. Şu anda sahiller tamamen dolu. Tıklım tıklım. Herkes denizine giriyor, serinliyor. Gayet güzel gidiyor." dedi.

Bölgede sıcak hava dalgasının pazartesi günü sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Genel

Balıkesir Kuzey Ege Edremit Gömeç Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title