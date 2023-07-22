Bazı illerde sıcaklığın 40 derece ve üzerinde olması beklenirken uzmanlar özellikle öğle saatlerinde vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Peki, Sıcaklıklar artacak mı? Hava bugün nasıl, kaç derece olacak? Hava 40 derece olacak mı?

Sıcaklıklar artacak mı? Sorusu merak ediliyordu. Türkiye Temmuz ayında sıcak havalarla mücadele ediyor. Ancak bazı illerde hava sıcaklığı diğer illere göre 35 derece üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava uyarısı yapılmaya devam ediliyor. Peki, Sıcaklıklar artacak mı? Hava bugün nasıl, kaç derece olacak? Hava 40 derece olacak mı?

SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelere göre bugün tam 40 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bazı illerde sıcaklığın 40 derece ve üzerinde olması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşları güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

İşte yüksek sıcaklığı uyarısı yapılan iller;

Kırklareli: 37

Edirne: 40

Kocaeli: 36

Sakarya: 35

Düzce: 35

Bursa: 35

Çanakkale: 37

Balıkesir: 38

Eskişehir: 34

Çankırı: 36

Kırıkkale: 35

Amasya: 35

Manisa: 41

Uşak: 35

İzmir: 38

Denizli: 40

Aydın: 42

Muğla: 39

Isparta: 36

Burdur: 37

Antalya: 42

Adana: 37

Osmaniye: 37

Kahramanmaraş: 42

Gaziantep: 39

Kilis: 41

Adıyaman: 41

Malatya: 37

Şanlıurfa: 42

Mardin: 39

Şırnak: 38

Siirt: 41

Batman: 42

Elazığ: 38

Muş: 35

Iğdır: 36

Malatya: 37

Tunceli: 37

Erzincan: 35

Konya: 34