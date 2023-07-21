Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte birçok kişi tarafından Sıcaklar ne zaman bitiyor? Sorusu araştırılıyor. Hava ne zaman soğuyacak, serinleyecek? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Sıcaklar ne zaman bitiyor? Hava ne zaman soğuyacak, serinleyecek? Yaz sıcakları ne zaman bitecek?

Sıcaklar ne zaman bitiyor? Sorusu, yüksek sıcaklar nedeniyle gündemde sıklıkla araştırılan sorulardan bir tanesi oluyor. El Niño sıcaklıkları da merak edilen hususlar arasında bulunuyor. El Niño'nun etkileri küresel ölçekte hissedilir ve iklimi önemli ölçüde etkileyebilir. Peki, Sıcaklar ne zaman bitiyor? Hava ne zaman soğuyacak, serinleyecek? Yaz sıcakları ne zaman bitecek?

SICAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği ve El Nino koşullarının etkisiyle küresel sıcaklık rekor seviyede devam ediyor. 3 Temmuz'da kaydedilen en yüksek sıcaklık ortalaması, 17 gündür üst üste kırılan günlük sıcaklık rekorlarıyla artmaya devam ediyor. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası da etkisini sürdürüyor.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin tahminine göre, Avrupa'daki aşırı sıcak hava dalgasının 20 Temmuz itibarıyla etkisini azaltacak ancak bu hafta sonu ve 23-25 Temmuz'da tekrar görülecek.