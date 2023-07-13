Sıcaklar ne zaman bitecek? Bugün (13 Temmuz 2023) hava kaç derece? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcaklıkta artıyor. Sıcaklar ne zaman bitecek? Bugün hava kaç derece? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri sıklıkla araştırılıyor. Peki, Sıcaklar ne zaman bitecek? Bugün (13 Temmuz 2023) hava kaç derece? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığı için vatandaşları uyardı. Ardından, sıcaklar ne zaman bitecek ve bugün (13 Temmuz 2023) hava kaç derece araştırılıyor. Meteoroloji'den hava durumu tahminleri ve sıcaklar ne zaman bitecek merak ediliyor. Sıcaklar ne zaman bitecek? Bugün (13 Temmuz 2023) hava kaç derece? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcaklıklar yurt genelinde artmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları sıcaklık uyarısında bulundu.

BUGÜN (13 TEMMUZ 2023) HAVA KAÇ DERECE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sıcaklık konusuda uyarıda bulundu. Bakan Koca, "SICAK ÇARPMASI, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, Hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur.

Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz." ifadelerine yer verdi.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medyada, "Ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.