Sıcak Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sıcak Takip filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sıcak Takip filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sıcak Takip filmini izleyecek olanların merak ettiği Sıcak Takip konusu nedir, Sıcak Takip oyuncuları kimler ve Sıcak Takip özeti gibi konuları inceliyoruz.

SICAK TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uluslararası çıkarlar yüzünden ailesi bir Sırp gangster tarafından öldürülen New York Polis Departmanı dedektifi Nick; güneydoğu Asya'ya gider. Taylandlı dedektifle ortaklaşa çalışarak intikam almak ve insan ticareti yapan çeteyi çökertmek için çalışır.

Gösterime giriş tarihi: 8 Mayıs 2015 (ABD)

Yönetmen : Ekachaı Uekrongtham