Sıcak Koltuk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sıcak Koltuk filmi ne zaman, nerede çekildi? Sıcak Koltuk filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sıcak Koltuk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sıcak Koltuk filmini izleyecek olanların merak ettiği Sıcak Koltuk konusu nedir, Sıcak Koltuk oyuncuları kimler ve Sıcak Koltuk özeti gibi konuları inceliyoruz.

SICAK KOLTUK FİLMİ KONUSU NEDİR?



Eskiden bilgisayar hackeri olan Orlando Friar (Kevin Dillon), bu hayatı geride bırakarak internet hizmeti veren bir firmada çalışmaya başlar. Kızının doğum gününde işe gelen Orlando'yu tehlikeli bir sürpriz beklemektedir. Gizemli biri tarafından rehin alınan Orlando, patlamak üzere olan bir bombanın üzerinde oturmaktadır. Ondan banka kurumlarının üst düzey sistemlerine girip çevrimiçi dijital fonları çalması istenir. Aksi halde hem bomba patlayacaktır hem de kızı kaçırılacaktır.

Yönetmen : James Cullen Bressack