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Sıcak Koltuk filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Sıcak Koltuk filmi hangi yıl yapımı, nerede çekildi?

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Bugün Kanal D'de Sıcak Koltuk filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etti. Peki, Sıcak Koltuk konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Sıcak Koltuk filmi hangi yıl yapımı, nerede çekildi? İşte detaylar...

Başrollerinde Mel Gibson, Chad Michael Murray ve Kevin Dillon'un olduğu "Sıcak Koltuk" filmi Kanal D'de! Sıcak Koltuk konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Sıcak Koltuk filmi hangi yıl yapımı, nerede çekildi?

Eski bir hacker üst düzey bankacılık kurumlarına sızmaya zorlanır ve tuzağa düşürülür oturduğu koltukta bomba vardır ve buradan kurtulması gerekir.

Mel Gibson

Chad Michael Murray

Kevin Dillon

Sıcak Koltuk sinema filmi 2022 yapımı Gerilim filmidir.

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