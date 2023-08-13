Sıcak Koltuk filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Sıcak Koltuk filmi hangi yıl yapımı, nerede çekildi?

Bugün Kanal D'de Sıcak Koltuk filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etti. Peki, Sıcak Koltuk konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Sıcak Koltuk filmi hangi yıl yapımı, nerede çekildi? İşte detaylar...

Başrollerinde Mel Gibson, Chad Michael Murray ve Kevin Dillon'un olduğu "Sıcak Koltuk" filmi Kanal D'de! Sıcak Koltuk konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Sıcak Koltuk filmi hangi yıl yapımı, nerede çekildi?

SICAK KOLTUK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir hacker üst düzey bankacılık kurumlarına sızmaya zorlanır ve tuzağa düşürülür oturduğu koltukta bomba vardır ve buradan kurtulması gerekir.

SICAK KOLTUK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mel Gibson

Chad Michael Murray

Kevin Dillon

SICAK KOLTUK HANGİ YIL YAPIMI?

Sıcak Koltuk sinema filmi 2022 yapımı Gerilim filmidir.