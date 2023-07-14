Havaların ısınmasıyla beraber sıcak hava da kalanlar, sıcak baş ağrısı yapar mı ve sıcaktan oluşan baş ağrısı nasıl geçer merak ediliyor. Güneş baş ağrısı yapar mı ve sıcak baş ağrısı yapar mı sorularına yanıt aranıyor. Sıcak baş ağrısı yapar mı? Sıcaktan oluşan baş ağrısı nasıl geçer? araştırılıyor. Peki, Sıcak baş ağrısı yapar mı? Sıcaktan oluşan baş ağrısı nasıl geçer?

Sıcak baş ağrısı yapar mı? Sıcaktan oluşan baş ağrısı nasıl geçer? sorularına yanıt aranıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklık etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcak baş ağrısı yapar mı? Sıcaktan oluşan baş ağrısı nasıl geçer? merak ediliyor. Sıcak baş ağrısı yapar mı? Sıcaktan oluşan baş ağrısı nasıl geçer? araştırılıyor. Sıcak baş ağrısı yapar mı? Sıcaktan oluşan baş ağrısı nasıl geçer? Detaylar haberimizdedir…

SICAK BAŞ AĞRISI YAPAR MI?

Meteoroloji'den üst üste gelen yüksek sıcaklık ve nem artışı uyarıları, özellikle hipertansiyon, kalp, diyabet, astım gibi kronik hastalıkları olanların daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Sıcaktan dolayı baş ağrısınız varsa eğer uzman bir doktora başvurmalısınız.

SICAKTAN OLUŞAN BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Migren ve baş ağrıları ile spesifik çalışan Nöroloji Uzmanı Dr. Emel Gökmen, sıcak ve açlığın baş ağrısını, özellikle migreni tetikleyen ana nedenlerden olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi: "Baş ağrısının temelinde ağrıyan bölgedeki damarlardaki genişleme (vazodilatasyon) yatar. Genişlemiş damarlar hem bası yapar, hem damar geçirgenliği arttığı için o bölgede bir çeşit inflamasyon yaratır. Soğuk uygulama damarların büzülmesine (vazokonstrüksiyon) ve inflamasyonun azalmasına neden olur. Bu nedenle baş ağrısı sırasında uygulanan soğuk kompres iyileşmeye yardımcı olacaktır. Ağrının hissedilen şiddetini azaltmaya destek olacaktır."

BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Biraz çay, kahve veya içinde biraz kafein olan bir şey için. Ağrı başladıktan sonra yeterince erken alırsanız, baş ağrınızı hafifletebilir. Ayrıca asetaminofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesicilerin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir. Çok fazla içmeyin çünkü kafein yoksunluğu kendi baş ağrısına neden olabilir.

BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?