Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sayesinde gündeme gelen Sibil Çetinkaya kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya sevgilisi kim? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Sibil Çetinkaya YouTube!

Sibil Çetinkaya 10 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ünlü isimlerle çektiği videolarla ile adından söz ettiren Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. SSibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya sevgilisi kim? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Sibil Çetinkaya YouTube! Detaylar haberimizdedir…

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Sibil Çetinkaya 10 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü kazanmıştır. Üniversite değişim programı ile Londra'ya giden Çetinkaya burada oyunculuk eğitimleri almaya başlamıştır. YouTube kanalına çektiği videolarla tanınmaya başlayan Sibil Çetinkaya'nın şimdilerde 378 bin takipçisi bulunmaktadır.