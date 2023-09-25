Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Sibil Çetinkaya ne iş yapıyor, nasıl ünlü oldu? Sevgilisi kim?

Sibil Çetinkaya'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. Ayrıca Çetinkaya'nın özel hayatı ve sevgilisi hakkında da detaylar araştırılıyor. Peki, Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Sibil Çetinkaya ne iş yapıyor? Sevgilisi kim? İşte detaylar...

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sibil Çetinkaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Sibil Çetinkaya kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Sibil Çetinkaya hayatı araştırılmaktadır. Peki, Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Sibil Çetinkaya ne iş yapıyor? Sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Sibil Çetinkaya 10 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü kazanmıştır. Üniversite değişim programı ile Londra'ya giden Çetinkaya burada oyunculuk eğitimleri almaya başlamıştır. YouTube kanalına çektiği videolarla tanınmaya başlayan Sibil Çetinkaya'nın şimdilerde 540 bin takipçisi bulunmaktadır.

SİBİL ÇETİNKAYA SEVGİLİSİ KİM?

GossipPasta'da yer alan habere göre, bir süre önce yakınlaşan çifti ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. Sık sık arkadaş grubuyla bir araya gelen ikili, yan yana görüntülendi. Çift, daha sonra yürüyüş yaparken ve baş başa bir mekanda otururken de objektiflere takıldı. Özyıldız ve Çetinkaya ilişkileriyle ilgili şimdilik sessiz kalmayı tercih etti.