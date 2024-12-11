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Siber saldırı mı oldu? Sosyal medya, Whatsapp, İnstagram, Facebook kim saldırdı,?

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Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini duyurdu. Peki, siber saldırı mı oldu? Sosyal medya, Whatsapp, İnstagram, Facebook kim saldırdı?

Dünyanın en çok kullanılan popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte ve paylaşım yapmakta sorun yaşadı. Özellikle iş iletişimi ve günlük haberleşme için bu platformları kullanan kişiler bu uygulamaların bağlı olduğu Meta'dan açıklama bekliyor. Siber saldırı mı oldu?

WHATSAPP'TA İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ta da kısa süreli erişim sorunu sorunu yaşandı. TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı. Erişim sorunu saat 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.

SİBER SALDIRI MI OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini paylaştı ve şu sözleri kaydetti: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."

Siber saldırı mı oldu? Sosyal medya, Whatsapp, İnstagram, Facebook kim saldırdı,?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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