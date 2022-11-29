Siber Pazartesi nedir? Siber Pazartesi ne zaman?

Kara Cuma bitti, şimdi Siber Pazartesi fırsatları zamanı. Peki Siber Pazartesi olarak Türkçeye çevrilen Siber Pazartesi nedir? İndirimler ne zaman başlıyor? Hangi ürünlerde indirim yapılıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca alışveriş tutkununu beklediği Siber Pazartesi (Cyber Monday) indirimleri 28 Kasım Pazartesi günü başladı. İndirimli ürünlerin alışverişseverlerle buluştuğu Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri sona ererken, Siber Pazartesi indirimlerin ne zaman sona ereceği gündemdeki yerini koruyor. Peki "Siber Pazartesi nedir? Siber Pazartesi indirimleri ne zaman bitiyor? Hangi ürünlerde indirim yapılıyor? Detaylar haberimizde...

SİBER PAZARTESİ NEDİR?

Cyber Monday, ABD'de Şükran Günü'nden hemen sonraki ilk pazartesi gerçekleştirilen indirim günüdür. İlk olarak 2005 tarihinde ortaya çıkmıştır. ABD'de yılın en çok alışveriş yapılan günü olarak biliniyor. Siber Pazartesi ya da diğer adıyla Cyber Monday'de, tıpkı Black Friday'de olduğu gibi çok büyük kampanyalar yapılır.

SİBER PAZARTESİ ÇIKIŞ HİKAYESİ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nden sonraki pazartesi günü yapılan internet indirimleridir. İlk olarak 28 Kasım 2005 tarihinde yapılmıştır. Yılın en büyük internet alışverişi yapılan günü tanımıyla başlamıştır.

Efsane Cuma'ya karşı daha küçük marketlerin büyük marketlerle rekabeti için anlam taşımaktadır. 2020 yılında 10 milyar dolarlık çevrimiçi alışveriş ile ABD tarihinin en fazla alışveriş yapılan günü olmuştur.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM YAPILIYOR?

Siber Pazartesi'de küçük boyutlu teknolojik ürünlerde daha fazla kampanya yapılır. Eskiyen televizyonu, artık eskisi kadar hızlı çalışmayan bilgisayarı ya da telefonu yenilemek için ideal bir gün olarak tanımlanır.

SİBER PAZARTESİ NE ZAMAN?

Cyber Monday yani Siber Pazartesi, 2022 yılında Cyber Monday günü, 28 Kasım'a denk gelmektedir.

EFSANE CUMA NEDİR?

Efsane Cuma, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Efsane Cuma olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

Efsane Cuma Günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Efsane Cuma günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.