Siber İstihbarat Başkanlığı nedir? Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Siber İstihbarat Başkanlığı kurulduğu açıklandı. Peki Siber İstihbarat Başkanlığı nedir, görevleri nelerdir? İşte Siber İstihbarat Başkanlığı hakkında bilgiler haberimizde...

SİBER İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI

Siber İstihbarat Başkanlığı veya eski adıyla Elektronik Teknik İstihbarat Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) bağlı bir birimdir. Siber İstihbarat Başkanlığı görevi, her türlü teknik istihbarat usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmaktır.