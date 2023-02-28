Sibel Salman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek konuğu Prof. Dr. Sibel Salman'ın hayatı ve biyografisi!

Teke Tek konuklarından birisi Sibel Salman oldu. Peki, Sibel Salman kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, doğum tarihi kaç, hangi üniversitede? Sibel Salman'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Sibel Salman geliyor. Peki, Sibel Salman kimdir, aslen nereli, bölümü ne, ne mezunu, hangi üniversitede çalışıyor, kaç yaşında? İşte detaylar...

SİBEL SALMAN KİMDİR?

Sibel Salman Koç Üniversitesi öğretim üyesidir. Prof. Dr. Sibel Salman 28 Şubat 2023 tarihinde Teke Tek programı konuğu olmuştur.

F. Sibel Salman, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Doktora derecesini aldı. 2000 yılında ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Yöneylem Araştırması bölümünden mezun olmuştur. Endüstri Yönetimi derecesi (Carnegie Mellon University, 1997), M.Sc. Endüstri Mühendisliği lisans derecesi (Bilkent Üniversitesi, 1994) ve B.Sc. Endüstri Mühendisliği lisans derecesi (Bilkent Üniversitesi, 1992). Koç Üniversitesi'ne katılmadan önce, 2000 ve 2003 yılları arasında Purdue Üniversitesi Krannert School of Management'ta öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Şu andaki araştırma ilgi alanları, ağ modelleri ve afet yönetimi, insani yardım operasyonları, lojistik, üretim, sağlık hizmetleri ve iş analitiği uygulamalarıyla veriye dayalı optimizasyondur.