Sibel Kekilli kimdir? Sibel Kekilli kaç yaşında ve nereli? Sibel Kekilli biyografisi!

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SİBEL KEKİLLİ KİMDİR?

Sibel Kekilli, 16 Haziran 1980 yılında Almanya Heilbronn'da dünyaya gelmiştir. Kayserili Kekilli ailesinin 4 çocuğundan biridir. İkizler burcu kadını olan Sibel Kekilli'nin birde ikiz kardeşi vardır. Babası bir fabrikada işçi, annesi de temizlik işinde çalışmıştır. Dedesi Kayseri'den 60'larda göçmüş Almanya'ya. Ardından 70'lerde babası gelmiş ikinci kuşak olarak. Dedesi dönmüş, babası dönmeye niyetlenmiş; üçüncü kuşakta o niyet hepten kaybolmuş. Alamancılar'ın ilk kuşağı tabutlar içinde memlekete döndükten sonra 'dönüş' defteri kapanmış. Sibel, Türkiye'yi özlemeyen bir neslin temsilcisi. 17 yaşında 10. sınıfı bitirdi. Tıp veya hukuk okumak istiyordu ama okutmadılar ve Belediyede çalışmaya başladı. Ailesine Her ay maaşından 300 Mark yardım ediyordu. 19 yaşında bir Stefan adında bir Alman'a aşık olup evleniyor. Fakat Türkiye'den kağıtları yetişmediği için 1999 sonunda sadece imam nikahı ve düğün yapıyor. Babası gurur duysun diye o parasızlıkta bin kişilik bir salonda görkemli bir düğün yapar. Bankaya 15 bin Euro borçlanır.

Eşinin de 12 bin Euro'luk borcuyla, daha da zora girerler. Ve ödeyebilmek için deliler gibi çalışmaya başlarlar. 4-5 işte birden çalışıyordu. Hatta bazen yorgunluktanSabah 7'den akşam 4'e kadar belediyede çalışıyordu. Sonra sokakta sebze satmaya gidiyordu. Hafta sonları garsonluk yapıyordu. Cuma, cumartesi bir diskotekte kapıcılık yapıyordu. Orada cumartesi sabah 7'ye kadar çalışıyordu. 2 saat uyuyup Pazar sabah 10'da garsonluğa gidiyordu. Arada annesiyle evlere temizlikçiliğe de gidiyordu. Eşi de hem belediyede çalışıp, hem sebze sattığı halde yetmiyordu para. Çünkü kazandıklarının 300 Mark'ını hâlâ ailesine veriyordu, destek olarak. Bir gazete ilanı ile internette striptiz yapmaya başladı. Sonra bir diskotekte striptizciliğe başladı. Go-go girl'lük yaptı, foto modellik yaptı. Ve gelen teklifler üzerine 2001 sonunda yetişkin filmlerde oynamaya başladı. Sonradan kağıtları gelip Alman vatandaşlığına geçiyor ama o zaman da Kekilli nikah istemiyor ve bir süre sonra da eşinden ayrılıyor. 10'dan fazla yetişkin filmi yaptı. Belediyedeki işinden de ayrıldı yetişkin film yapmayı da bıraktı ve Essen'e taşınarak masada dans edilen bir kulübün şefliğini yaptı. Bütün bunlar 22 yaşına kadar oldu bitti.

Bir gün sokakta alışveriş yaparken tesadüfen keşfedildi Sibel Kekilli. O sıralarda Duvara Karşı filmi için 20 yaşlarında bir Türk kızını arayan Fatih Akın, 350 aday arasından onu seçti. Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmiyle uluslarası boyutta tanınan bir oyuncu oldu. Altın Ayı ve Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Sibel Kekilli'nin adı Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı filmindeki başarısı kadar, bir zamanlar oynadığı yetişkin filmlerle de anılıyordu. Duvara Karşı filminin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Alman tabloid gazetesi Bild-Zeitung gazetesi daha önce Dilara sahne ismiyle rol aldığı yetişkin filmleri ortaya çıkardı.

Ömer Uğur'un yönettiği "Eve Dönüş" fliminde Mehmet Ali Alabora ile birlikte oynadı. Çek yönetmenler Dana Vávrová ve Joseph Vilsmaier'in Der letzte Zug (Son Tren) adlı filmlerinde rol aldı.

"Duvara Karşı"dan sonraki pek çok teklif arasında Almanlar'dan Türk kızı rolleri, Türklerden de istemediği rol teklifleri bulunuyordu. Ama onun amacı çevireceği iki filmde de istedikleri olmadan da bir şeyleri başarabileceğini kanıtlamaktı. Artık iyi bir hikayesi olan bir filmde senaryo gerektiriyorsa soyunacağını söyleyen Sibel Kekilli İtalyan Yönetmen Tornatore tarafından başrol teklifi alıyor. Bir fahişeyi canlandıracaktı. Ama yönetmen Sibel'i genç ve sıska buldu. "Orada da vardı mesela istemediği roller, ama olsa oynardım" diyen Sibel Kekilli bu konudaki mesajı da net bir biçimde veriyor.

Sibel Kekilli, şimdi ise yaşamını birlikte olduğu Finlandiyalı oyuncu Antti Luusuaniemi ile Finlandiya'da sürdürüyor. Sibel Kekilli 2009 da Tony Laine'in yönettiği Pihalla adlı romantik komedide başrolü üstlendi. Finlandiya'nın tanınmış oyuncularından biri olan Mikko Leppilampi ile kamera karşısına geçen Kekilli, filmde, bir iş adamının karısıyken park bekçisine aşık olan Laura adlı kadını canlandırıyor. Sibel Kekilli tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde 20 bölüm Shae karakterini canlandırmıştır.

Dizileri :

2011 – Game of Thrones

Ödülleri :

2004 – Lola Ödülleri – Duvara Karşı, En İyi Kadın Oyuncu

2004 – Bambi Ödülleri – Duvara Karşı

2006 – Antalya Altın Portakal Film Festivali – Eve Dönüş, En İyi Kadın Oyuncu

2010 – Lola Prize – Ayrılık, En İyi Kadın Oyuncu

2010 – Tribeca Film Festivali – Ayrılık, En İyi Kadın Oyuncu

Sibel Kekilli Filmleri :

2010 – Ayrılık (Die Fremde)

2009 – Pihalla

2006 – Eve dönüs

2006 – Letzte Zug, Der

2006 – Fay Grim

2006 – Winterreise

2005 – Kebab Connection

2004 – Gegen die Wand (Duvara Karşı)

2002 – Casa Rosso

2002 – Hotel Fickmichgut

2002 – Lollipops 16

2002 – Megageile Küken-Farm, Die

2002 – Sommertagstraum, Ein

2002 – Auf frischer Tat ertappt!

2002 – Verfickte Praxis

2002 – Diva-Diva

2001 – Junge Debütantinnen 19: Deutsche Debütantinnen – Hart & herzlich

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