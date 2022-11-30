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45 gün önce evlenen Engincan Ural ve Merve Kaya boşanıyor mu? Sibel Can, iddiayı yalanladı

Engincan Ural eşi Merve Kaya kimdir ve Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural aldatıldı mı sorularına yanıt aranıyor. 45 gün önce nikah masasına oturan Engincan Ural ile Merve Kaya çiftinin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural aldatıldı mı? Engincan Ural eşi Merve Kaya kimdir? soruları merak ediliyor. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural aldatıldı mı? Engincan Ural eşi Merve Kaya kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SİBEL CAN'IN OĞLU ENGİNCAN URAL ALDATILDI MI?

45 gün önce nikah masasına oturan Engincan Ural ile Merve Kaya çiftinin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Kaya'nın Ural'ı aldattığı çiftin bu sebepten dolayı boşanma kararı aldığı konuşulurken anne Sibel Can, çiftin bir pozunu paylaşarak iddiaları yalanladı.

ENGİNCAN URAL BOŞANIYOR MU?

30 yaşındaki Ural'ın eşi Merve Kaya'nı ihanetiyle sarsıldığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. 45 günlük evlilikte boşanma kararı alındığı iddiasının ardından Sibel Can'dan beklenen paylaşım geldi. Instagram hesabından oğlu ve gelininin fotoğrafını paylaşan Can, nazar boncuğu ve gülen yüz emojisi koyarak boşanma iddiasını yalanladı.

"DÜĞÜNDE OĞLUM VE GELİNİMDEN DAHA ÇOK EĞLENDİM"

Geçtiğimiz günlerde oğlunun evliliğiyle ilgili konuşan Sibel Can, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlatmıştı:"Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim."