Sibel Can Gelini kim? Sibel Can Gelini Merve Kaya kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

SİBEL CAN GELİNİ KİM?

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun bir süredir birlikte olduğu Merve Kaya'ya evlilik teklifi etti. "Evet" cevabını alan Ural, sürpriz evlilik teklifi fotoğrafları da sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyetenin tanınmış isimlerinin başında gelen ve geçtiğimiz hafta evlenen Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'e sahte nikah memurluğu yapan Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya evlilik teklifi etti. Kaya ise Ural'a "Evet" cevabını verdi. Melisa Ural'ın da olduğu arkadaş grubuyla eğlenen çiftin, mutlu kareleri de sosyal medyada yayıldı.

