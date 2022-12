Shtisel konusu nedir? Netflix platformunda yayınlanan Shtisel dizisi gündemin öne çıkan dizileri arasında yer alıyor. Peki, Shtisel konusu nedir, ne anlatıyor? Shtisel dizisi konusu ve oyuncuları haberimizde...

SHTİSEL KONUSU

Shtisel, Ori Elon ve Yehonatan Indursky tarafından Yes Oh kanalı için yaratılan ve Kudüs'te yaşayan kurgusal Haredi (çok katı kurallara göre yaşayan Yahudiler) ailesini konu edinen İsrail televizyon drama dizisidir. Prömiyerini 29 Haziran 2013'te Yes Oh'ta yapan dizi, 2018'den beri Netflix aracılığıyla Türkiye dahil olmak üzere izlenebilmektedir.

SHTİSELOYUNCULARI