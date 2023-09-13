Shoyu Ramen tarifi! MasterChef Shoyu Ramen nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Shoyu Ramen hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Shoyu Ramen hazırladı. Peki, Shoyu Ramen nedir? Shoyu Ramen nasıl yapılır? Shoyu Ramen nedir?

Japon mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Shoyu Ramen ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Shoyu Ramen nasıl yapılır? Shoyu Ramen nedir? Shoyu Ramen nasıl yapılır, Shoyu Ramen yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Shoyu Ramen yapıldı, evde klasik Shoyu Ramen yapıldı! İşte en güzel Shoyu Ramen!

SHOYU RAMEN TARİFİ!

Malzemeler:

Et suyu

2 diş sarımsak , doğranmış

1½ çay kaşığı. doğranmış zencefil_ _

750 ml tavuk suyu

750 ml Dashi suyu

3 yemek kaşığı. Japon soya sosu ( Kikkoman markası)

2 yemek kaşığı. çay kaşığı aşkına

2 yemek kaşığı. çay kaşığı şeker

1½ çay kaşığı. çay kaşığı susam yağı

Çorbanın diğer unsurları

500 gr taze ramen noodle

4 adet rafadan yumurta veya ramen yumurtası (ajitsuke tamago)

Char Siu eti (1 fileto)

Surimi girdabı (narutomaki)

Dilimler halinde kesilmiş yeşil soğan

Fasulye filizi

8-10 cm'lik parçalar halinde kesilmiş deniz yosunu tabakaları (nori)

YAPILIŞI

Char siu etini hafta boyunca önceden hazırlayın. Marine edilmesi 24-48 saat sürer.

Marine edilmiş yumurtaları bir gün önceden hazırlayın. Ayrıca haşlanmış, marine edilmemiş yumurtaları da kolayca yapabilirsiniz.

Et suyunu hazırlamak için sarımsak ve zencefili bir tencerede biraz bitkisel yağ ile kızartın. Daha sonra diğer et suyu malzemelerini de ekleyip 5-6 dakika kaynamaya bırakın. Daha sonra suyu bir elekten geçirerek sarımsak ve zencefili süzün. Gerektiğinde soya sosu veya tuz ekleyerek tuzluluk seviyesini ayarlayın.

Filizlenen fasulyeleri 30-45 saniye kadar haşlayın.

Birkaç dilim narutomakiyi kesin ve birkaç saniye kaynar suya koyun, sadece ısınmasına yetecek kadar.

Eriştelerin bir kısmını çorba kasesine koyun. Biraz et suyu dökün, ardından daha önce hazırlanmış olan tüm malzemeleri ekleyin. Eti ince dilimler halinde kesilebilir ve yumurtalar ikiye bölünebilir.