SHOW TV YAYIN AKIŞI | 21 Ekim (Bugün) Show TV yayın akışı CANLI nasıl izlenir? Bu akşam Show TV'de hangi diziler var?
Gündem Haberleri
Bugün SHOW TV'de hangi diziler var araştırılıyor. 21 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam Show Tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "21 Ekim (Bugün) Show TV yayın akışı CANLI nasıl izlenir? Bu akşam Show TV'de hangi diziler var?" Sorusuna yanıt arıyor. İşte SHOW TV yayın akışı…
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. "21 Ekim (Bugün) Show TV yayın akışı CANLI nasıl izlenir? Bu akşam Show TV'de hangi diziler var?" sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte SHOW TV yayın akışı…
Bu akşam (21 Ekim) Show TV'de "Ölümün Kıyısında" adlı film izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte detaylı yayın akışı…
- 08:30 Bir Yuvam Olsun
- 10:00 Kızılcık Şerbeti
- 13:00 Bir Yuvam Olsun
- 14:30 Aile
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Ölümün Kıyısında
- 21:45 Av Oyunları
- 23:00 Kızılcık Şerbeti
- 02:00 Ölümün Kıyısında
- 03:45 Av Oyunları
- 05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
Bu akşam Show TV'de izleyebileceğiniz programlar ve diziler şu şekildedir: Saat 20:00'de "Ölümün Kıyısında" başlayacak. Ardından saat 21:45'te "Av Oyunları" izleyicilerle buluşacak ve geceyi kapatacak olan dizi ise saat 23:00'te "Kızılcık Şerbeti" olacaktır.
Show TV televizyonlardan ve İnternet üzerinden www.showturk.com.tr/canli-yayin adresinden izlenebilir. İşte frekans bilgileri…