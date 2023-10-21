Bugün SHOW TV'de hangi diziler var araştırılıyor. 21 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam Show Tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "21 Ekim (Bugün) Show TV yayın akışı CANLI nasıl izlenir? Bu akşam Show TV'de hangi diziler var?" Sorusuna yanıt arıyor. İşte SHOW TV yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI | 21 Ekim (Bugün) Show TV yayın akışı CANLI nasıl izlenir? Bu akşam Show TV'de hangi diziler var?

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. "21 Ekim (Bugün) Show TV yayın akışı CANLI nasıl izlenir? Bu akşam Show TV'de hangi diziler var?" sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte SHOW TV yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI 21 EKİM CUMARTESİ

Bu akşam (21 Ekim) Show TV'de "Ölümün Kıyısında" adlı film izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte detaylı yayın akışı…

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Kızılcık Şerbeti

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ölümün Kıyısında

21:45 Av Oyunları

23:00 Kızılcık Şerbeti

02:00 Ölümün Kıyısında

03:45 Av Oyunları

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Show TV'de izleyebileceğiniz programlar ve diziler şu şekildedir: Saat 20:00'de "Ölümün Kıyısında" başlayacak. Ardından saat 21:45'te "Av Oyunları" izleyicilerle buluşacak ve geceyi kapatacak olan dizi ise saat 23:00'te "Kızılcık Şerbeti" olacaktır.

21 EKİM (BUGÜN) SHOW TV YAYIN AKIŞI CANLI NASIL İZLENİR?

Show TV televizyonlardan ve İnternet üzerinden www.showturk.com.tr/canli-yayin adresinden izlenebilir. İşte frekans bilgileri…

Show TV frekans bilgileri

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