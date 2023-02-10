Türk televizyon sunucusu ve oyuncu Dilara Gönder'in Show TV'den istifa ettiği yönünde iddialar sosyal medyada yer almıştı. Peki, Show TV muhabiri (Dilara Gönder) neden istifa etti?

Türk televizyon sunucusu ve oyuncu Dilara Gönder'in Show TV'den istifa ettiği yönünde iddialar sosyal medyada yer almıştı. Peki, Show TV muhabiri ( Dilara Gönder ) neden istifa etti?

DİLARA GÖNDER İSTİFA ETTİ Mİ?

Dilara Gönder Show TV'den istifa ettiğini açıkladı. Konu ile ilgili Dilara Gönder şu açıklamayı yaptı:

"Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim."