SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 16 Haziran Perşembe Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 451. Bölümünde; 12 gündür haber alınamayan İlknur Asgın'ın annesi Nuray Asgın, Vazgeçme'ye başvurdu. Çaresiz anne damadı Cesur Dalak'ın kızını pazarladığı ve kızının başına bir şey getirmiş olabileceğini söyledi. Stüdyoya gelen Cesur Dalak, boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur'un annesini suçladı.

16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta Bodrum'da esrarengiz bir şekilde evinde ölü bulundu. Anne Turcen Sakallıoğlu ve baba Halil Sakallıoğlu, Vazgeçme'ye başvurdu. Anne Turcen, kızının ölümüyle ilgili gelini Nazlı Vural'dan şüphelendiğini söylemişti. Nazlı'nın eski eşi Emrah yayına bağlanarak, Nazlı'nın evliyken kendisini şekerli yoğurt ile zehirlemeye çalıştığını söyledi. Cinayat gününün akşamı Gamze'nin evine giden iş arkadaşı Ayşe Koç canlı yayına bağlandı. Merak edilen soruları yantladı. Kızını öldürmüş olabileceği iddia edilen anne Turcen daha önce kulaklarında problem olduğunu söylemişti. Vazgeçme ekibi Turcen'i işitme testine götürdü ve Turcen'in işitme probleminin olmadığı ortaya çıktı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Rukiye'nin kayıplara karıştıktan sonra birlikte olduğu ortaya çıkan Ömer'in 13 yıl boyunca evli kaldığı eski eşi Fatma canlı yayına gelip ve şok iddialarda bulunmuş, haftalardır suskun olan Ömer Yel de canlı yayına bağlanıp ancak sonrasında sinirlenip yayını terk etmişti. O anların kamera arkası görüntüleri Vazgeçme'de ekranlara geldi.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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