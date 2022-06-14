SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 14 Haziran Salı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 449. Bölümünde; 12 gündür haber alınamayan İlknur Asgın'ın annesi Nuray Asgın, Vazgeçme'ye başvurdu. Çaresiz anne damadı Cesur Dalak'ın kızını pazarladığı ve kızının başına bir şey getirmiş olabileceğini söyledi. Stüdyoya gelen Cesur Dalak iddialara yanıt verdi.

16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta Bodrum'da esrarengiz bir şekilde evinde ölü bulundu. Anne Turcen Sakallıoğlu ve baba Halil Sakallıoğlu, Vazgeçme'ye başvurdu. Anne Turcen, kızının öldüğü günün sabahını tüm detaylarıyla yeniden canlandırdı. Didem Arslan Yılmaz, Turcen'in canlandırma sırasında sehpanın yerini yanlış gösterdiğini ve bunun olay yeri inceleme raporunda da yer aldığını söyledi.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Rukiye'nin kayıplara karıştıktan sonra birlikte olduğu ortaya çıkan Ömer'in 13 yıl boyunca evli kaldığı eski eşi Fatma canlı yayına geldi ve şok iddialarda bulundu.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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