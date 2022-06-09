SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 9 Haziran Perşembe Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı! - Haberler

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 446. Bölümünde; 16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta Bodrum'da esrarengiz bir şekilde evinde ölü bulundu. Anne Turcen Sakallıoğlu ve baba Mehmet Sakallıoğlu, Vazgeçme'ye başvurdu. Sürekli çelişkili ifadeler kullanan Turcen, dün yeğeni Metin'i hedef göstermişti. Turcen'in bu yaptığı akıllara "hedef mi şaşırtıyor?" sorusunu getirdi. Kızının cinayet günü hiç ses duymadığını ve kulağında işitme kaybı olduğunu söyleyen Turcen'e, işitme testi yapıldı. Turcen'in işitme testindeki şok sonucu Didem Arslan Yılmaz açıkladı.

Mersin'den Vazgeçme stüdyosuna gelen Songül Gül, 19 yıllık eşi Münir Gül hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Songül Hanım anlattıklarıyla adeta kan dondurdu. Yayına gelen İlayda, babasının onlara bakmadığını ve çöpten ekmek toplamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Rukiye'nin eski eşi Durhasan Uysal'ın Ömer Yel ile eskiden komşu olduğu ortaya çıktı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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