SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 17 Mayıs Salı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı! - Haberler

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 429. Bölümünde; Vazgeçme ekibi geçtiğimiz haftalarda Sabriye Acan'ı 22 gün boyunca haber alınamayan kızı Cansu Acan'a kavuşturmuştu. Cansu'yu evinde rehin tuttuğu ileri sürülen "Dövmeci Ali" lakaplı Ali Borazan'ın aynı zamanda yasaklı madde ticareti de yaptığına dair ihbarlar gelmişti. Bunun ardından harekete geçen İzmir'deki Emniyet Güçleri, yasaklı madde ticaretinden Ali Borazan'ı tutukladı. O anlar Vazgeçme'de ekrana geldi.

6 yıl önce 88 yaşındayken Antalya, Manavgat'a bağlı Evrenseki köyünde kaybolan Gülsüm Nine, o günden sonra bir daha kimse tarafından görülmedi. Gülsüm Çınar'ın kızı Türkan Şeker, annesine ne olduğunu bulabilmek için Vazgeçme'ye başvurdu. Gülsüm Nine'nin kızı Türkan Şeker, kız kardeşi Ayşe Avcı ve kocası Mustafa Avcı'dan şüphelendiğini söylemişti. Jandarmanın 4 yıl sonra, Gülsüm ninenin evinde yaptığı incelemede evdeki izlerin silinmiş olduğu görüldü. Akıllara evdeki kan izleri "çamaşır suyuyla mı temizlendi?" sorusunu getirdi.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. O dönem Yılmaz Kılınç'ın yanına gidip gelen Tüpçü Hakkı yayına bağlanarak, Yılmaz Hoca'nın evinde silah gördüğünü söyledi. Rukiye'nin abisi Veli Bacak'ın eski karısı Havva yayına bağlanarak merak edilenleri yanıtladı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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