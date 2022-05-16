SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 16 Mayıs Pazartesi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı! - Haberler

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 428. Bölümünde; Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. O dönem Rukiye'yi eşeğin üzerinde silah taşırken gördüğünü söyleyen Mustafa Sözer, o anları canlandırdı. Rukiye'nin yayın sırasında ağzından kaçırdığı ipucu değerindeki sözler masaya yatırıldı.

6 yıl önce 88 yaşındayken Antalya, Manavgat'a bağlı Evrenseki köyünde kaybolan Gülsüm Nine, o günden sonra bir daha kimse tarafından görülmedi. Gülsüm Çınar'ın kızı Türkan Şeker, annesine ne olduğunu bulabilmek için Vazgeçme'ye başvurdu. Gülsüm Nine'nin kızı Türkan Şeker, kız kardeşi Ayşe Avcı ve kocası Mustafa Avcı'dan şüphelendiğini söyledi. Vazgeçme mikrofonlarına konuşan Mustafa Avcı iddiaları yalanladı.

İzmir'de yaşayan Halil Korhan Akın boşandığı eşi Nejla Göçmen'in Pomeranian cinsi 13 köpeğini kaçırdığını iddia ederek Vazgeçme'ye başvurdu. Köpeklerini geri isteyen mağdur eş, Nejla Hanım'ın köpeklerin ses tellerini aldırdığını ve onlara iyi bakamadığını iddia etmişti. Vazgeçme aracılığıla iddialara yanıt veren eski eş Nejla Hanım, Halil Akın'ın söylediklerini yalanladı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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