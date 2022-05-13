SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 13 Mayıs Cuma Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı! - Haberler

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 427. Bölümünde; Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Dün 47 gün sonra görüntülenen Rukiye'nin kızı Nisanur'un velayeti mahkemenin kararıyla baba Durhasan Uysal'a verildi.

Kızı Kübra Karakaya'dan 3 aydır haber alamayan Gülümser Karakaya Vazgeçme'ye başvurdu. Kızının hayatından endişe eden çaresiz anne Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi.

6 yıl önce 88 yaşındayken Antalya, Manavgat'a bağlı Evrenseki köyünde kaybolan Gülsüm Nine, o günden sonra bir daha kimse tarafından görülmedi. Gülsüm Çınar'ın kızı Türkan Şeker, annesine ne olduğunu bulabilmek için Vazgeçme'ye başvurdu. Gülsüm Nine'nin kızı Türkan Şeker, kız kardeşi Ayşe Avcı ve kocası Mustafa Avcı'dan şüphelendiğini söyledi. Dİğer kız kardeş Neriman yayına bağlanırken Mustafa ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Sabriye Can stüdyoya geldi.

İzmir'de yaşayan Halil Akın boşandığı eşi Nejla Göçmen'in Pomeranian cinsi 13 köpeğini kaçırdığını iddia ederek Vazgeçme'ye başvurdu. Köpeklerini geri isteyen mağdur eş, Nejla Hanım'ın köpeklerin ses tellerini aldırdığını iddia etti.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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