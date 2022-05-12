SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 12 Mayıs Perşembe Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 426. Bölümünde; 6 gündür kayıp olan Semanur Çakır'ın ablası Arzu Çakır ve annesi Şebnem Çakır Vazgeçme'ye başvurdu. Çaresiz aile, 18 yaşındaki kız kardeşinin bulunması için Didem Arslan ve ekibinden yardım istedi. Didem Arslan ve ekibi 24 saat geçmeden Semanur'u buldu. Semanur, stüdyoya gelererek ailesine kavuştu.

6 yıl önce 88 yaşındayken Antalya, Manavgat'a bağlı Evrenseki köyünde kaybolan Gülsüm Nine, o günden sonra bir daha kimse tarafından görülmedi. Gülsüm Çınar'ın kızı Türkan Şeker, annesine ne olduğunu bulabilmek için Vazgeçme'ye başvurdu. Gülsüm Nine'nin kızı Türkan Şeker, kız kardeşi Ayşe ve kocasından şüphelendiğini söyledi. Ablasının iddialarına cevap vermek için yayına bağlanan Ayşe Hanım, ablasınına kızıp canlı yayında kendisini odaya kilitledi. Gülsüm Nine'nin kızı Türkan Şeker, kız kardeşi Ayşe ve kocasından şüphelendiğini söyledi. İddiaların odağındaki kız kardeş Ayşe, ablasının iddialarına cevap vermek için yayına bağlandı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Rukiye kızı Nisanur ile buluşmak içi bir araya geldi. O anlar, orada olan Vazgeçme ekibi tarafından görüntülendi. Rukiye Kılınç, 47 gün sonra sessizliğini bozarak konuştu. Rukiye, Vazgeçme muhabirinin sorularına sinirlenerek ekibe saldırdı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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