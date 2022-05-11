SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 11 Mayıs Çarşamba Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 425. Bölümünde; 5 gündür kayıp olan Semanur Çakır'ın ablası Arzu Çakır Vazgeçme'ye başvurdu. Çaresiz abla, 18 yaşındaki kız kardeşinin bulunması için Didem Arslan ve ekibinden yardım istedi. Kız kardeşinin Banu adlı esrarengiz kadın tarafından kandırıldığını söyledi.

8 yıl önce Çorlu'da katıldığı doğum günü partisinde 5. kattan düşerek şüpheli bir şekilde ölen 19 yaşındaki Serpil Kehribar'ın annesi Nihal Kehribar Vazgeçme'ye başvurdu. Acılı anne, Didem Arslan Yılmaz'dan kızının şüpheli ölümünün aydınlatılması için yardım istedi. Serpil'in babası, çelişkilerin artmasının ardından Çorum Adliyesi'ne giderek 11 şüpheli hakkında şuç duyurusunda bulundu.

6 yıl önce 88 yaşındayken Antalya, Manavgat'a bağlı Evrenseki köyünde kaybolan Gülsüm Nine, o günden sonra bir daha kimse tarafından görülmedi. Gülsüm Çınar'ın kızı Türkan Şeker, annesine ne olduğunu bulabilmek için Vazgeçme'ye başvurdu. Gülsüm Nine'nin kızı Türkan Şeker, kız kardeşi Ayşe ve kocasından şüphelendiğini söyledi. Eniştesi Mustafa ile ilişkisi olduğu ileri sürülen Sabriye Can stüdyoya gelerek iddialara yanıt verdi.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Rukiye ile aynı köyde yaşayan Mustafa Sözer, stüdyoya gelerek, çok ilginç açıklamalarda bulundu. Mustafa Sözer, Yılmaz hoca ölmeden önce Rukiye'yi eşeğin üzerinde silah taşırken gördüğü söyledi.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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