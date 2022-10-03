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Show TV CANLI izle! Show TV CANLI yayın izle! Show TV Full HD canlı yayın izle! Show TV yayın akışı!

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Show TV CANLI izle! Show TV CANLI yayın izle! Show TV Full HD canlı yayın izle! Show TV yayın akışı!

Show TV Canlı izle, Show TV'de yayınlanmakta olan birçok dizi ve program izleyicileri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Gelin Evi, Güldür Güldür, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ve daha birçok programın yer aldığı Show TV kanalının yayın akışı da merak edilenler arasında. İşte, Show TV Canlı izle! Show TV canlı yayın izle! Show TV Full HD canlı yayın izle! Show TV yayın akışı!

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İle İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

SHOW TV KANAL FREKANSI NEDİR?

Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

Alış Frekansı

12219,0 MHz

Polarizasyon

Horizontal (Yatay)

Symbol Rate

6.500 Msym/s

FEC Rate

3/4

Transporder

14

SHOW TV CANLI İZLE

Show TV canlı izlemek için SHOW TV CANLI YAYIN İZLE 'ye tıklayınız.

SHOW TV HD KANAL FREKANSI NEDİR?

Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

Alış Frekansı

12209,0 MHz

Polarizasyon

Horizontal (Yatay)

Symbol Rate

10.000 Msym/s

FEC Rate

3/4

Transporder

14

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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