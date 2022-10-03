Show TV CANLI izle! Show TV CANLI yayın izle! Show TV Full HD canlı yayın izle! Show TV yayın akışı!
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Show TV Canlı izle, Show TV'de yayınlanmakta olan birçok dizi ve program izleyicileri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Gelin Evi, Güldür Güldür, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ve daha birçok programın yer aldığı Show TV kanalının yayın akışı da merak edilenler arasında. İşte, Show TV Canlı izle! Show TV canlı yayın izle! Show TV Full HD canlı yayın izle! Show TV yayın akışı!
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İle İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
SHOW TV KANAL FREKANSI NEDİR?
Türksat 4A 42° Doğu Uydusu
Alış Frekansı
12219,0 MHz
Polarizasyon
Horizontal (Yatay)
Symbol Rate
6.500 Msym/s
FEC Rate
3/4
Transporder
14
SHOW TV CANLI İZLE
Show TV canlı izlemek için SHOW TV CANLI YAYIN İZLE 'ye tıklayınız.
SHOW TV HD KANAL FREKANSI NEDİR?
Türksat 4A 42° Doğu Uydusu
Alış Frekansı
12209,0 MHz
Polarizasyon
Horizontal (Yatay)
Symbol Rate
10.000 Msym/s
FEC Rate
3/4
Transporder
14