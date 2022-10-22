Show TV Canlı izle, Show TV'de yayınlanan programları izleyen izleyiciler tarafından sıkça aratılmakta olan konulardan bir tanesidir. Show TV Canlı izle! ve Show TV canlı yayın izle! İnternet üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Show TV Canlı izle! 22 Ekim Show TV canlı yayın izle! Show TV Full HD canlı yayın izleme linki! Show TV yayın akışı!

Show TV Canlı izle, Show TV'de yayınlanmak olan birçok dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Gelin Evi, Güldür Güldür, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ve daha birçok programın yer aldığı Show TV kanalının yayın akışı da merak edilenler arasında. İşte, Show TV Canlı izle! 22 Ekim Show TV canlı yayın izle! Show TV Full HD canlı yayın izleme linki! Show TV yayın akışı!

SHOW TV CANLI İZLE

Show TV canlı izlemek için SHOW TV CANLI YAYIN İZLE'ye tıklayınız.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:45 Hayat Bugün

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Hayat Bugün

SHOW TV KANAL FREKANSI NEDİR?

Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

Alış Frekansı

12219,0 MHz

Polarizasyon

Horizontal (Yatay)

Symbol Rate

6.500 Msym/s

FEC Rate

3/4

Transporder

14

SHOW TV HD KANAL FREKANSI NEDİR?

Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

Alış Frekansı

12209,0 MHz

Polarizasyon

Horizontal (Yatay)

Symbol Rate

10.000 Msym/s

FEC Rate

3/4

Transporder

14