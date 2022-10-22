Show TV Canlı izle! 22 Ekim Show TV canlı yayın izle! Show TV Full HD canlı yayın izleme linki! Show TV yayın akışı!
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Show TV Canlı izle, Show TV'de yayınlanan programları izleyen izleyiciler tarafından sıkça aratılmakta olan konulardan bir tanesidir. Show TV Canlı izle! ve Show TV canlı yayın izle! İnternet üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Show TV Canlı izle! 22 Ekim Show TV canlı yayın izle! Show TV Full HD canlı yayın izleme linki! Show TV yayın akışı!
Show TV Canlı izle, Show TV'de yayınlanmak olan birçok dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Gelin Evi, Güldür Güldür, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ve daha birçok programın yer aldığı Show TV kanalının yayın akışı da merak edilenler arasında. İşte, Show TV Canlı izle! 22 Ekim Show TV canlı yayın izle! Show TV Full HD canlı yayın izleme linki! Show TV yayın akışı!
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07:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:45 Hayat Bugün
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Hayat Bugün
Türksat 4A 42° Doğu Uydusu
Alış Frekansı
12219,0 MHz
Polarizasyon
Horizontal (Yatay)
Symbol Rate
6.500 Msym/s
FEC Rate
3/4
Transporder
14
Türksat 4A 42° Doğu Uydusu
Alış Frekansı
12209,0 MHz
Polarizasyon
Horizontal (Yatay)
Symbol Rate
10.000 Msym/s
FEC Rate
3/4
Transporder
14