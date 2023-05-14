SHOW TV 2023 Seçim programı yorumcusu Rıdvan Bıyık kimdir? SHOW TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Rıdvan Bıyık kimdir, hangi partilidir?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ekranları başında yayınları izleyenler SHOW TV 2023 Seçim programı yorumcusu kim merak etti. Peki, SHOW TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Rıdvan Bıyık kimdir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. SHOW TV ekranlarından seçimi takip edenler SHOW TV 2023 Seçim programı yorumcusu kim? SHOW TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Rıdvan Bıyık kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

SHOW TV 2023 SEÇİM PROGRAMI YORUMCUSU RIDVAN BIYIK KİMDİR?

Rıdvan Bıyık Kanal D'de 1996-2002 yılları arasında görev yaptı. Ciner Medya Grubu bünyesinde bulunan Habertürk televizyonunda muhabir olarak görev yapan Rıdvan Bıyık, Medya sektöründe oldukça deneyimli olan Rıdvan Bıyık, Show TV'deki görevine devam etmektedir.