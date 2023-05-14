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SHOW TV 2023 Seçim programı yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir? SHOW TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir, hangi partilidir?

SHOW TV 2023 Seçim programı yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir? SHOW TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir, hangi partilidir?

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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ekranları başında yayınları izleyenler SHOW TV 2023 Seçim programı yorumcusu kim merak etti. Peki, SHOW TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir?

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Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. SHOW TV ekranlarından seçimi takip edenler SHOW TV 2023 Seçim programı yorumcusu kim? SHOW TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Pınar Erbaş Ersoy kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

SHOW TV 2023 SEÇİM PROGRAMI YORUMCUSU PINAR ERBAŞ ERSOY KİMDİR?

Pınar Erbaş Ersoy, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Lisesi eğitimine Galatasaray Lisesi'nde başlayan Pınar Erbaş üniversiteyi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitimin ardından medya sektörüne hızlı bir giriş yapabn Erbaş, ingilizce ve fransızca dili konusunda kendini geliştirdi.

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