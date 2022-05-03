SHOW Ana Haber CANLI izle! 3 Mayıs Show Ana Haber izle! Show Ana Haber canlı izleme linki! Show TV canlı izle!

Show haber canlı izle linki araştırılıyor. Sunuculuğunu Dilara Gönder'in yaptığı, Show Ana Haber canlı yayınlarıyla hafta içi her akşam saat 19.00'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Show Ana Haber canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Show Ana Haber canlı izle! 3 Mayıs Show Ana Haber canlı izle! Show Ana Haber canlı izleme linki! Show TV canlı izle! İşte haberimizde...

HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

Show Ana Haber, yeni bölümleriyle canlı olarak hafta içi her gün saat 19.00'da Show TV'de ekrana geliyor.

SHOW ANA HABER SUNUCUSU KİM?

Show Ana Haber'de bugünkü sunucu Pınar Erbaş'tır.

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PINAR ERBAŞ KİMDİR?

Show TV'de hafta sonu, yaz döneminde ise hafta için haberlerini sunan Pınar Erbaş, 4 Haziran 1987'de İstanbul'da doğmuştur. 1.70 boyundaki Pınar Erbaş'ın burcu ikizlerdir.

Pınar Erbaş lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış ve lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Bir dönem diksiyon eğitim alan Pınar Erbaş, ileri düzeyde İngilizce ve Galatasaray Üniversitesi'nde eğitim görmesi nedeniyle ileri düzey Fransızca da bilmektedir.

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