SHOW Ana Haber CANLI izle! 18 Ağustos Show Ana Haber izle! Show Ana Haber canlı izleme linki! Show TV canlı izle!

Show Ana Haber canlı yayınlarıyla hafta içi her akşam saat 19.00'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Show Ana Haber canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Show Ana Haber canlı izle! 18 Ağustos Show Ana Haber canlı izle! Show Haber canlı izle! Show Ana Haber canlı izleme linki! Show TV canlı izle! Show TV Ana Haber Bülteni İşte haberimizde...

Show Haber canlı izle linki araştırılıyor. Sunuculuğunu Dilara Gönder'in yaptığı, Show Ana Haber canlı yayınlarıyla hafta içi her akşam saat 19.00'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Show Ana Haber canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Show Ana Haber canlı izle! 18 Ağustos Show Ana Haber canlı izle! Show Ana Haber canlı izleme linki! Show TV canlı izle! İşte haberimizde...

HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

Show Ana Haber, yeni bölümleriyle canlı olarak hafta içi her gün saat 19.00'da Show TV'de ekrana geliyor.

SHOW ANA HABER SUNUCUSU KİM?

Show Ana Haber Dilara Gönder'in sunumuyla ekrana geliyor.

SHOW ANA HABER CANLI YAYIN İZLE!

Show Ana Haber canlı izlemek için SHOW ANA HABER CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Dilara Gönder 17 Haziran 1983, Herrenberg doğumlu Türk televizyon sunucusu ve oyuncudur.

Gönder İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi.

Fenerbahçe TV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı. Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu. Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan "Ne Diyosuun" adlı dizide rol alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Star TV'de yayınlanan Sil Baştan dizisinde Gizem Dereli karakterini canlandırmıştır. 26 Aralık 2016'da Selim Yalın ile evlendi. 23 Ağustos 2021'den itibaren Show TV'de haber sunuculuğu yapmaktadır.