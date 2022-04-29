Shiplemek ne demek? Shipledim ne demek, anlamı nedir? Sosyal medyada kullanılan shipledim ifadesi ne demektir?

Shiplemek ne demek? Shipledim ne demek? Sosyal medyada sıkça gönderilerin altındaki yorumlarda gördüğümüz shipledim ne demek merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen Shiplemek ne demek? Shipleme ne demek? Shipledim ne demek, anlamı nedir? Shiplemek nasıl yapılır? sorularının yanıt haberimizde...

SHİPLEMEK NE DEMEK?

Genellikle İnstagram, TikTok gibi video ve görsel odaklı sosyal medya platformlarında karşımıza çıkan shipledim ifadesi iki kişiyi birbirine yakıştırırken kullanılır. Bir kadın ile bir erkeğin birbirine yakıştırılması durumuna shiplemek deniliyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu durumu shipledim olarak ifade ediyor.

SHİPLEMEK NASIL YAPILIR?

Shipleme, bir kimsenin bir erkek ve kadının sevgili olduklarını düşünmesi ve yakıştırması ile yapılır. Sosyal medyada sıkça yorumlanan bu durum günlük hayatımızda da görülmektedir. İki kişinin birlikte olmasını istemek de shiplemek anlamına gelmektedir.

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