UEFA Avrupa Ligi E grubu maçında Sheriff - Manchester United karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-0'lik Manchester United galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Sheriff - Manchester United maç özeti! Sheriff - Manchester United maç özeti izle (VİDEO)

UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi E grubu maçında Sheriff - Manchester United karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0'lık sonuçla Manchester United kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Sheriff - Manchester United maç özeti! Sheriff - Manchester United maç özeti izle (VİDEO)

SHERİFF - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!