Shepherd's Pie tarifi! MasterChef Shepherd's Pie nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Shepherd's Pie hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Shepherd's Pie hazırladı. Peki, Shepherd's Pie nedir? Shepherd's Pie nasıl yapılır? Shepherd's Pie nedir?

Uluslararasımutfak lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Shepherd's Pie ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Shepherd's Pie nasıl yapılır? Shepherd's Pie nedir? Shepherd's Pie nasıl yapılır, Shepherd's Pie yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Shepherd's Pie yapıldı, evde klasik Shepherd's Pie yapıldı! İşte en güzel Shepherd's Pie!

SHEPHERD'S PİE TARİFİ!

25 orta boy patates

2 yemek kaşığı süt

1 doğranmış soğan

2 havuç, soyulmuş ve dilimler halinde kesilmiş

100g bezelye

500 gr sığır eti

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı zeytinyağı

150 ml et suyu

zeytin yağı

tereyağı

sos Worcestershire

kıyılmış maydanoz

rendelenmiş peynir

galeta unu

biber

Hazırlık

Patatesleri soyun ve kaynar su dolu bir tencerede pişirin.

Patatesler yumuşayınca suyunu süzün ve süt, bir tutam tereyağı, tuz ve karabiberi ekleyerek ezin.

Daha sonra etleri bir tavada az zeytinyağı ile kavurun. Soğanı, havucu, unu, bezelyeyi ve et suyunu ekleyin.

Birkaç dakika kaynamaya bırakın.

Güveç kaplarına 3 cm kadar et karışımını dökün.

Daha sonra püre ile kaplayın.

Her şeyi ekmek kırıntıları ve gruyere serpin.

180°C'de 30 dakika pişirin ve yeşil salata veya çiğ sebzelerle sıcak olarak servis yapın!