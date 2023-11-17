Shell, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Shell hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Shell hangi ülkenin? Shell hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Shell markası nereye ait?

Shell hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Shell, enerji sektöründe küresel bir dev olarak bilinen bir şirkettir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, karbon salınımlarının azaltılması ve enerji verimliliği konularındaki çabalarıyla şirket, sürdürülebilir bir enerji geleceği için çalışmaktadır. Peki, Shell hangi ülkenin? Shell hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Shell markası nereye ait?

SHELL HANGİ ÜLKENİN?

Shell, kökenleri İngiltere ve Hollanda'ya dayanan, enerji sektöründe küresel bir dev olarak bilinen öncü bir şirkettir. 1907 yılında Royal Dutch Petroleum Company ve Shell Transport and Trading Company'nin birleşmesiyle kurulan bu güçlü marka, hem İngiltere'nin hem de Hollanda'nın enerji sektöründeki liderliğini bir araya getirerek dünya genelinde önemli bir etki yaratmıştır. Royal Dutch Shell PCL veya yaygın adıyla Shell, İngiltere'de kurulu, genel merkezi Hollanda'da bulunan, İngiliz-Hollanda ortaklığında çok uluslu bir petrol ve doğalgaz şirketidir.