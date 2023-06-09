İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın adı İrlanda ekibi Shelbourne FC ile anılıyor. Peki, Shelbourne FC sahibi kim? Shelbourne FC puan durumları, oyuncuları ne? Shelbourne FC Acun Ilıcalı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne'un da çoğunluk hisselerini satın aldı. Peki, Shelbourne FC sahibi kim? Shelbourne FC puan durumları, oyuncuları ne? Shelbourne FC Acun Ilıcalı!

SHELBOURNE FC SAHİBİ KİM?

İrlanda takımı Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini satın alan Acun Ilıcalı takımın yeni sahibi oldu.

Acun Ilıcalı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."

Öte yandan takımın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Shelbourne FC, Acun Ilıcalı tarafından kurulan Acun Medya tarafından kulübün çoğunluk hissedarı haline geldiğini duyurmaktan mutluluk duyar." ifadelerine yer verildi.

Acun Ilıcalı

SHELBOURNE FC PUAN DURUMLARI

İrlanda Premier Ligi'nde top koşturan Shelbourne FC şu anda 29 puanla Bohemians takımının ardından 5. sırada.

SHELBOURNE FC OYUNCULARI

Shelbourne FC geneli İrlandalı oyunculardan oluşuyor. Acun Ilıcalı'nın sahipliğinden sonra takımda yabancı transferlerin artacağı düşünülüyor. İşte takımın bazı oyuncular: Niall Burdon, Dean Delaney, Gerard Hanley, Brendan Clarke, Shane Griffin, Mark Coyle