Acun Ilıcalı, Avrupa'dan bir kulüp daha almak için kolları sıvadı. Ilıcalı'nın bünyesine katacağı yeni kulübün adresi ise İrlanda oldu. Shelbourne FC takımı ile adı anılan Ilıcalı gündeme düşerken vatandaşlar arama motorlarında Shelbourne FC hangi ligde? Shelbourne FC hangi ligin takımı? soruları aratıldı.

Acun Ilıcalı, Avrupa'dan bir kulüp daha satın alıyor! İmza an meselesi

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bir takım daha satın almaya hazırlanıyor. İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'nin geçtiğimiz günlerde Athletic ile oynadığı maçı tribünden takip eden Ilıcalı'nın, yakın zamanda kulübün hisselerini alması bekleniyor. Bunun üzerine ise arama motorlarında Shelbourne FC hangi ligde? Shelbourne FC hangi ligin takımı? sorularına yanıt arandı. Detaylar haberimizde...

SHELBOURNE FC HANGİ LİGDE?

Shelbourne FC , İrlanda'nın en üst düzey futbol ligi olan League of Ireland Premier Division'da yer alan bir futbol kulübü.

Başarılar (Şampiyonluklar)

League of Ireland/Premier Division 13:

1925–26, 1928–29, 1930–31, 1943–44, 1946–47, 1952–53, 1961–62, 1991–92, 1999–2000, 2001-02, 2003, 2004, 2006

League of Ireland/First Division 1:

2019

Irish Cup: 3

1905–06, 1910–11, 1919–20

FAI Cup: 7

1938–39, 1959–60, 1962–63, 1992–93, 1995–96, 1996–97, 1999–2000

League of Ireland Cup: 1

1995–96

League of Ireland Shield: 8

1921–22, 1922–23, 1925–26, 1929–30, 1943–44, 1944–45, 1948–49, 1970–71

LFA President's Cup: 8

1929–30, 1939– 40, 1947–48, 1960–61, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2002–03

FAI Super Cup: 1

2001–02

Dublin City Cup: 4

1941–42, 1946–47, 1962–63, 1964–65

City Cup (Northern Ireland): 1

1908–09

Gold Cup (Northern Ireland): 1

1914–15

Top Four Cup: 1

1961–62

Leinster Senior League Senior Division: 12

1902–03, 1903–04, 1906–07, 1907–08, 1908–09, 1910–11, 1915–16, 1916–17, 1918–19, 1923–24, 1942–43, 1943–44

Leinster Senior Cup (association football): 21

1899–00, 1900–01, 1903–04, 1905–06, 1907–08, 1908–09, 1912–13, 1913–14, 1916–17, 1918–19

1923–24, 1930–31, 1945–46, 1948–49, 1962–63, 1967–68, 1971–72, 1993–94, 2010, 2017, 2018

FAI Intermediate Cup: 1

1932–33

Enda McGuill Cup: 1