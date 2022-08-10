Sheffield W. - Sunderland maçı ne zaman hangi kanalda? Sheffield W. - Sunderland maçı şifresiz mi? Sheffield W. - Sunderland maçı hakemi kim?

İngiltere Kupası'nda Sheffield W. - Sunderland karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sheffield W. - Sunderland maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.