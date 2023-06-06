Tatilcilerin mavilikleri ve yeşillikleriyle göz bebeği olan Sharm El-Sheikh yaz aylarının yaklaşmasıyla yeniden gündem oldu. Tatilcilerin en çok konuştuğu sorulardan biri ise; Sharm El Sheikh nerede? Şarm El Şeyh'e nasıl gidilir? Sharm El Sheikh uçak biletleri, piramit turları ne kadar? Şarm El Şeyh gezilecek yerler!

Büyüleyici doğasıyla Kızıldeniz'i gören tarihi şehir Şarm El-Şeyh tatilcilerin gündemine yeniden girdi. Yaz tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen tatilcilerin en çok arattığı şehirlerden biri Sharm El-Sheikh oldu. Peki, Sharm el sheikh nerede? Şarm El-Şeyh'e nasıl gidilir? Sharm el sheikh uçak biletleri, piramit turları ne kadar? şarmel şeyhgezilecek yerler! İşte tüm detaylar…

SHARM EL SHEİKH NEREDE?

Sharm el-Sheikh, Mısır'ın güney Sina Yarımadası'nda bulunan ünlü bir tatil kasabasıdır. Şehir, Kızıldeniz'in kıyısında yer almaktadır. Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta bulunan Sharm el-Sheikh, dünyanın dört bir yanından turistler tarafından ziyaret edilen popüler bir turistik destinasyondur. Berrak suları, renkli mercan resifleri ve plajlarıyla ünlüdür. Ayrıca dalış, sörf, kum sörfü ve diğer su sporları için ideal bir yer olarak da bilinir.

Sharm El Sheikh

ŞARM EL ŞEYH'E NASIL GİDİLİR?

Sharm el-Sheikh'e ulaşmanın birden fazla alternatifi vardır:

Hava Yolu: Sharm el-Sheikh'e en hızlı ve yaygın ulaşım yöntemi hava yoludur. Şehirdeki Sharm el-Sheikh Uluslararası Havalimanı, birçok uluslararası havayolu şirketinin uçuşlarına ev sahipliği yapmaktadır. Kahire, İstanbul, Dubai ve birçok Avrupa şehrinden direkt uçuşlar bulunmaktadır.

Kara Yolu: Sharm el-Sheikh'e karayoluyla ulaşmak isterseniz, birçok kara yolunu kullanabilirsiniz. Mısır'ın diğer şehirlerinden Sharm el-Sheikh'e otobüs seferleri mevcuttur. Örneğin, Kahire'den Sharm el-Sheikh'e otobüsle seyahat etmek yaklaşık 6-7 saat sürer.

Feribot: Sharm el-Sheikh'e Aqaba, Ürdün'den feribotla da ulaşabilirsiniz. Aqaba'dan düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.

Tren: Mısır'ın diğer şehirlerinden Sharm el-Sheikh'e trenle ulaşmak da mümkündür. Ancak tren seçeneği diğer yöntemlere göre daha uzun sürebilir ve daha sınırlı bir seçenek olabilir.

Ulaşım seçenekleri ve uygunlukları havaalanlarına, şehirler arası otobüs seferlerine ve feribot seferlerine bağlı olarak değişebilir. Seyahat planınızı yaparken en güncel bilgileri ve ulaşım seçeneklerini kontrol etmek önemlidir.

Sharm El Sheikh

SHARM EL SHEİKH UÇAK BİLETLERİ

Sıcak günler geldikçe tatilciler akın akın tatil beldelerine gitmeye başladı. Genellikle daha ucuz bilet bulmak için erken rezervasyon yapanlar şanslı oldu. İstanbul'dan Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine gitmek için havayolu şirketlerinin farklı fiyatları bulunuyor. 6 Haziran 2023 tarihli tek yön güncel uçak bileti fiyatları:

Pegasus: 5 bin 143 lira

Turkish Airlines: 7 bin 326 lira

Nile Air: 6 bin 636 lira

SHARM EL SHEİKH PİRAMİT TURLARI NE KADAR?

Güncel bir fiyat bilgisi olmamakla beraber kişi başı 20 ile 35 euro arası değişen miktarlarda turlar bulunmaktadır. Bu fiyat gideceğiniz tarihe göre değişiklik gösterebilir.

ŞARM EL ŞEYH GEZİLECEK YERLER NERESİ?

Sharm el-Sheikh, doğal güzellikleri ve su altı zenginlikleriyle ünlü bir tatil beldesidir. İşte Sharm el-Sheikh'te gezilecek bazı önemli yerler:

1. Naama Körfezi: Şehrin merkezinde yer alan Naama Körfezi, restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri ve gece hayatıyla ünlüdür. Burada yürüyüş yapabilir, alışveriş yapabilir ve çeşitli restoranlarda yerel lezzetleri deneyebilirsiniz.

2. Ras Mohammed Milli Parkı : Sharm el-Sheikh'in güneyinde yer alan Ras Mohammed Milli Parkı, Kızıldeniz'in zengin mercan resiflerine ve deniz yaşamına ev sahipliği yapar. Dalış ve şnorkelle yüzme için harika bir yerdir. Burada mercan resifleri, renkli balıklar ve deniz kaplumbağaları gibi birçok deniz canlısını görebilirsiniz.

3. Tiran Adası: Sharm el-Sheikh'in açıklarında yer alan Tiran Adası, dalış severler için popüler bir noktadır. Burada büyüleyici mercan resifleri ve farklı türde balıklarla karşılaşabilirsiniz. Tekne turlarıyla adaya ulaşabilir ve dalış yapabilirsiniz.

4. Nabq Koruma Alanı: Sharm el-Sheikh'in kuzeyinde yer alan Nabq Koruma Alanı, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle tanınır. Bu alanı keşfederek, kum tepeleri, mangrov ormanları ve endemik bitki ve hayvan türlerinin olduğu alanları görebilirsiniz.

5. Şarm el-Maya: Şarm el-Sheikh'in batısında yer alan Şarm el-Maya, muhteşem bir koy ve plaja sahiptir. Burada güneşlenme, yüzme ve su sporları yapma imkanı bulabilirsiniz.

6. St. Catherine Manastırı: Sharm el-Sheikh'in yaklaşık 2 saatlik bir mesafede yer alan St. Catherine Manastırı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunur. Bu manastır, 6. yüzyıldan beri var olan dünyanın en eski çalışan manastırlarından biridir. İsa Peygamber'in Musa'ya verdiği On Emir'in ilk yazılı kopyası burada bulunur.

Bu yerler Sharm el-Sheikh'te ziyaret edilebilecek önemli noktalardan bazılarıdır. Ayrıca su sporları, dalış turları ve çöl gezileri gibi aktiviteler de popüler seçenekler arasındadır.